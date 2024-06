Chiara Ferragni ha chiesto il divorzio a Fedez e un mantenimento record: Fabrizio Corona svela l'importo

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sta andando avanti rapidamente verso le pratiche del divorzio, in una serie di eventi che ormai da diversi mesi sta catalizzando su di sé l'attenzione dei fan e dei media. Da qualche tempo, tra l’altro, si è cominciato anche a discutere delle cifre astronomiche richieste per gli alimenti dalla celebre imprenditrice digitale. A fornire ulteriori dettagli su questa vicenda è stato Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, il quale sostiene che la coppia sia ormai arrivata al punto di non ritorno, nel quale il divorzio è oramai inevitabile, l’unica strada percorribile senza possibilità alcuna di tornare indietro. Ma a quanto ammonta davvero la cifra da capogiro per gli alimenti che Chiara Ferragni avrebbe richiesto a Fedez?

