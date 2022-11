Chiara Ferragni, quanto paga di elettricità con quell'albero di Natale super luminoso?

Sui social, sta facendo discutere un nuovo gesto di Chiara Ferragni. La più celebre delle influencer ha infatti mostrato al mondo il suo nuovo albero di Natale, pieno di decori ed illuminazioni colorate che cambiano a comando tramite un’app. Non è questa la novità, però. Perché se molti follower della divina Chiara si mostrano preoccupati per gli eventuali costi in bolletta lievitino a causa del suo albero di Natale, a smentire arrivano i numeri. Non ci credete? Andiamo a scoprire quanto costa illuminare un albero natalizio decorato come quello di Chiara Ferragni!

Foto Kikapress, Shutterstock; music Dreams from Bensound.com