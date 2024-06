Cinema, addio all'attore Philippe Leroy

Addio a Philippe Leroy. L'attore francese si è spento ieri sera a Roma all'età di 93 anni. Leroy ha recitato in più di 200 tra film e sceneggiati. Nato a Parigi nel 1930, debuttò nel cinema a 30 anni nel film di Jacques Becker “Il buco”. Il suo nome per il pubblico italiano è legato soprattutto all’interpretazione di Yanez de Gomera nello sceneggiato Sandokan. Celebri i ruoli in “Sette uomini d’oro”, accanto a Rossana Podestà, e nel sequel “Il grande colpo dei 7 uomini d’oro”. Nel 1971 fu anche Leonardo da Vinci nello sceneggiato “La vita di Leonardo da Vinci” scritto e diretto da Renato Castellani.