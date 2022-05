Claudia Gerini nei panni dell’iconica Jessica per il lancio di Stranger Things 4 a Fontana di Trevi

L’attesa è stata febbrile ma, finalmente, sono disponibili su Netflix gli episodi della stagione numero quattro (volume 1) di Stranger Things. Per il lancio, Piazza di Fontana di Trevi a Roma ha visto comparire una nuova scritta sull’affissione permanente di Netflix. Il Marquee fa bella mostra di sé sul palazzo che affaccia verso la grandiosa opera d’arte, e per il lancio di ‘Stranger Things 4’ presenta un messaggio ironico quanto iconico. ’O famo Strang, si legge a chiare lettere alzando il naso all’insù è il riferimento non può che essere alla pellicola Viaggi di Nozze. Così sarà fino al 7 giugno e a contemplare la scritta è accorsa anche Claudia Gerini, tornata per un giorno nei panni di Jessica.

Credits Netflix