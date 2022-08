Coldplay, è ufficiale: nel tour anche la tappa di Napoli

È ufficiale: nel 2023 i Coldplay torneranno in Italia e lo faranno in tre date. Tra le tappe del Music of the Spheres World Tour ci sono ben due location italiane: Napoli e Milano. Il 21 giugno sarà lo Stadio Diego Armando Maradona a ospitare la prima tappa italiana del gruppo inglese. Doppio appuntamento invece allo Stadio San Siro di Milano: il 25 e il 26 giugno 2023. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire da mercoledì 24 agosto 2022. Per gli altri l'acquisto sarà possibile da giovedì 25 agosto su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.