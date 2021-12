Coldplday, Mengoni, Colapesce & Dimartino e Fedez: ecco chi abbiamo ascoltato in radio nel 2021

EarOne ha comunicato i dati relativi ai passaggi radiofonici del 2021 stilando la classifica parziale delle canzoni più ascoltate. Le rilevazioni riguardano, infatti, il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio e il 19 dicembre 2021. Negli ultimi dodici mesi le radio hanno incoronato i Coldplay: Higher Power è stato, infatti, il brano più trasmesso. Al secondo posto c’è Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Lena & The Knocks. Completa il podio Never Going Home di Kungs. Passando alla classifica italiana, il brano più ascoltato è Ma stasera di Marco Mengoni che precede Musica Leggerissima e Mille. Tra gli indipendenti, invece, svetta We Could Be Dancing di Bob Sinclar è seguito da Marea di Madame e da Malibu di Sangiovanni.

