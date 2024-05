Concertone del Primo Maggio, il monologo di BigMama: «Sbagliare è umano, fallire è prezioso»

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2024 "Ci dicono sempre 'non mollare, non ti arrendere, devi farcela'. Siamo figli di questa generazione che ha paura di non farcela. Sbagliare non è mai qualcosa di umano, la media deve essere altissima. Invece dovete ricordare che il fallimento è qualcosa di prezioso, ti fa ragionare su quanto credi nel tuo sogno, nella tua forza interiore. Io lo chiamo desiderio di rivalsa, la cosa più bella che ho. Sapete quanti miei pezzi non sono andati bene? Quanti concerti con 15 persone ho fatto? Quante persone che mi hanno messo i piedi in testa e quanti contest ho perso? Sapete quante volte risuccederà? Spero poche, ma succederà. La passione per la musica è più forte di questi giudizi, e mi ha dato la spinta per continuare, sempre sempre sempre. Sbagliare è umano e fallire è prezioso. Sarà la vostra ambizione che muoverà il mondo. Credere nei propri sogni salva" lo ha detto la rapper BigMama, intervenendo dal palco del concertone del Primo Maggio al Circo Massimo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev