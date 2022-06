Da Blanco a Coez, da Fiorello a Guè: i protagonisti dell’estate live a Maco Festival 2022

Al via il 2 luglio l’edizione 2022 di Maco Festival, rassegna che accende il palco della Clouds Arena a Paestum fino al 15 settembre. La manifestazione promette di regalare alla Campania «una stagione straordinaria facendo respirare i monumenti anche attraverso la musica», commenta il sindaco di Capacci-Paestum Franco Alfieri. E in effetti il calendario delle prossime settimane ha le carte in regola per attirare un pubblico ampio e intergenerazionale. «La programmazione 2022 è particolarmente eterogenea – spiega il direttore artistico Giuseppe Macchia – Parte da Blanco e dà spazio anche a spettacoli per bambini per una proposta di eventi ad ampio respiro».

Foto da ufficio stampa Coco District, Kikapress; music Perception from Bensound.com