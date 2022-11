Free Comic Book Day Italia da dicembre: i titoli esclusivi in fumetteria

Settima edizione per il Free Comic Book Day Italia, appuntamento che invita alla lettura dei fumetti. L’adesione permetterà di ricevere, nelle fumetterie, albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici. Al via giovedì 1 dicembre, l’iniziativa si estende per tutto il mese fino a esaurimento scorte, con una serie di titoli in preview. Nato negli Usa – era il 2001 –, il Free Comic Book Day è sbarcato nel nostro Paese nel 2016 per la gioia dei lettori più appassionati. Coinvolti nel progetto, cinque tra i principali editori di fumetti. In crescita, poi, il numero delle fumetterie che hanno deciso di aderire, quest’anno oltre 330. Ciascuna casa editrice ha annunciato una serie di novità da non perdere. Ben cinque i titoli di Panini Comics, quattro per Star Comics, due per saldaPress e uno sia per Sergio Bonelli Editore sia per Bao Publishing.

Cover da ufficio stampa Goigest; music Elevate from Bensound.com