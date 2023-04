Daniele Dal Moro, lite social: «Sei un cog***ne»

Daniele Dal Moro continua a far discutere dopo la squalifica al Gf Vip, dal quale è stato eliminato per via di alcuni comportamenti ritenuti eccessivi dalla produzione del reality.Fuori dalla casa, il ragazzo si è riunito subito a Oriana Marzoli, che sta trascorrendo questi giorni proprio insieme a lui. Daniele è molto presente anche sui social, dove non ha perso tempo e ha risposto in modo piuttosto spiazzante a un commento negativo. Un utente, infatti, ha scritto di non pensare che un percorso all'interno di un reality possa essere considerato un lavoro pesante come alcuni vipponi stanno facendo credere e Daniele ha risposto: «Hai mai lavorato in miniera?! No, te lo dico io, altrimenti di certo non saresti qui a scrivere c***te… Hai mai fatto il Gf??! No, te lo dico sempre io... Ma quindi sulla base di cosa parli?! Te lo dico io: sulla base del fatto che sei un co****ne!».

