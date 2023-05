Daniele dal Moro svela cosa è successo con Oriana Marzoli e se torneranno insieme

La fine della storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sta causando grande agitazione tra i fan della coppia che si è formata durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Basta farsi un breve giro sui social per rendersi conto che sono in tanti i fan che sperano ancora che ciò che sta accadendo tra gli Oriele sia solo una crisi passeggera, qualcosa di recuperabile. Ma la verità sembra essere più complessa di così. A proposito di tutto questo, però, è stato proprio Daniele a voler rivelare qualcosa a tutti i suoi fan. Ma cosa avrà mai detto l'ex tronista? Esistono ancora possibilità che lui e la modella venezuelana si riconcilino? Cosa è successo e come andrà a finire tra lui e la Marzoli? Scopriamolo insieme.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB