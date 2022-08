Dardust dirige Stromae alla Notte della Taranta: «Un viaggio con la tradizione al centro»

È in pieno svolgimento l’edizione 2022 della Notte della Taranta che animerà i centri del Salento durante il mese di agosto. In programma fino al 25 agosto, il più grande festival itinerante italiano giunto al 25esimo anno toccherà ventun comuni salentini coinvolgendo quattrocento artisti per cento ore di show dal vivo. E per il gran finale la Ragnatela della Taranta è riuscita a portare a sé due nomi di altissimo livello: il Maestro Concertatore è Dardust che dirigerà la star internazionale Stromae. «Ho pensato sin dall’inizio che Stromae fosse il testimonial perfetto per questo venticinquesimo anniversario – spiega Dardust – Si è imposto nella scena musicale mondiale facendo un lavoro di contaminazione stilistico senza precedenti unendo tradizione e contemporaneità e mondi musicali lontanissimi tra loro, sostenendo che il multiculturalismo è un tesoro da preservare e diffondere».

Foto ufficio stampa