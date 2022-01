Il nuovo anno inizia col piede giusto grazie a The Weeknd. L’artista, a poco meno di due anni da “After Hours”, pubblica venerdì 7 gennaio “Dawn FM”, il nuovo album su etichetta XO/Republic Records. Ogni uscita discografica di The Weeknd è un evento, e anche questa volta la regola è stata rispettata. Ecco che cosa c’è da sapere sul suo nuovo lavoro.

