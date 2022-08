Dazn, migliora l’esperienza di visione anche in vacanza

Con il fischio d’inizio del campionato Serie A TIM programmato per il 13 agosto, saranno molti gli Italiani pronti a collegarsi a Dazn fuori città, dal mare o dalla montagna, per vivere l’emozioni del grande calcio anche in vacanza. Che sia da smart tv, smartphone, tablet o pc, per prepararsi al meglio alla ripartenza della nuova stagione calcistica e migliorare l’esperienza di visione in live streaming, potrebbe essere utile seguire alcuni suggerimenti.

