Disney100, Topolino inaugura il 2023 con un numero speciale

Sono iniziate ufficialmente le celebrazioni per Disney100, il 100° Anniversario dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney. Topolino è pronto ad aprire il nuovo anno con il primo tassello di una serie di iniziative che renderanno davvero indimenticabile il 2023. Si parte dunque con Topolino 3502, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 gennaio. E sarà caratterizzato da una doppia cover celebrativa. Nel corso dell'anno, Topolino presenterà un ciclo di otto storie indimenticabili, appositamente pensate per rileggere in chiave moderna alcuni dei momenti più iconici e amati di questi 100 anni di The Walt Disney Company. Non mancheranno i classici Mickey Shorts, ma saranno anche reinventate le avventure ambientandole 100 anni dopo.

Foto e Video Goigest