Donnalisi, il video di Edoardo Donnamaria non piace ad Antonella Fiordelisi? Spunta il commento di lei

Possibile tensione tra i Donnalisi, in seguito ad un video pubblicato da Edoardo su Tik Tok. In particolare, dopo il tentativo degli haters di Donnamaria, è spuntato un commento negativo di Antonella Fiordelisi sul video del fidanzato. Inutile dire che la reazione di Edoardo sta facendo volare i fan. Andiamo a scoprire insieme cosa ha suscitato questo commento e come la situazione si è evoluta. Ma soprattutto se anche fuori dalla casa del Gf Vip continuano a esserci tensioni tra i Donnalisi.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Buddy from Bensound.com