Drusilla Foer replica a Pillon: «Non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia»

Mercoledì 19 gennaio è andato in onda Parola di Dru, l’appuntamento settimanale di madame Drusilla Foer all’interno di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Per Drusilla è stata l'occasione di commentare la sua partecipazione in veste di co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo. «Come avrete notato io non mi sono esposta per niente. - commenta Drusilla in merito alle parole di Pillon - A me in generale non piace voler definire qualcosa con un nome perché tutti noi siamo molte cose. Il mio caso è un pochino più complicato, e poi non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia».

