(LaPresse) È morto l'attore Enzo Garinei, fratello di Pietro (della ditta Garinei-Giovannini). Aveva 96 anni e alle spalle una lunga carriera nel teatro e nel cinema dove lavorò anche come doppiatore. Conosciuto a teatro soprattutto per Alleluja brava gente e Aggiungi un posto a tavola, ha doppiato anche film e serie tv molto note come I Jefferson. Ha doppiato anche il barista del paiolo magico di Harry potter e la pietra filosofale. Il suo esordio fu poco più che ventenne in Signorinella seguito poi da Totò le Mokò.