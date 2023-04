Edoardo Tavassi e gli oggetti rubati dalla casa del Gf Vip: ecco cosa si è portato via

Edoardo Tavassi, uno dei protagonisti più chiacchierati del Gf Vip 7, ha parlato sui social della sua vita privata con la fidanzata Micol Incorvaia, con cui ha festeggiato il ritorno a Roma organizzato dalle rispettive sorelle, Guendalina e Clizia. Tavassi ha anche risposto alle curiosità dei fan, affermando che Micol tornerà a Roma dopo due settimane a Milano perché non può stare senza di lui. La loro storia d'amore procede senza intoppi. Edoardo ha poi parlato dei ricordi che si è portato via dalla Casa di Cinecittà, tra cui ci sono: la bottiglia realizzata con Micol, Oriana e Luca, il calendario del Grande Fratello e il mattoncino rosso, simbolo del confessionale. Ha anche rivelato che presto organizzerà una reunion con le persone con cui ha stretto amicizia nel reality, ovvero Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ma non è ancora stato deciso dove andranno.

Foto ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Korben