Effetto Sanremo: Due vite di Marco Mengoni conquista streaming e radio, i brani più ascoltati

I brani di Sanremo 2023 hanno cominciato la corsa nelle classifiche e i dati di venerdì 10 febbraio disegnano il quadro delle preferenze. Sono ben 17 le canzoni sanremesi entrate direttamente nella Top100 della chart EarOne Airplay Radio. Lo scorso anno erano stati 13 i brani in Top100 nella prima settimana di rilevazione. Su tutti svetta “Due vite” di Marco Mengoni, la più alta nuova entrata della settimana radiofonica alla posizione 36. Segue, a poca distanza, “Due” di Elodie (posizione 38). Fra le tracce più trasmesse in radio ci sono anche “Mare di guai” di Ariete (57), “Duemilaminuti” di Mara Sattei (59) e “Alba” di Ultimo (60). Ma il venerdì è il giorno delle classifiche FIMI e anche nella chart dedicata ai singoli Sanremo 2023 guadagna il proprio spazio. “Due vite” di Marco Mengoni si posiziona in soli due giorni al primo posto nella classifica.

