Elettra Lamborghini in tutto il suo splendore… di cera. La cantante e personaggio tv avrà una statua di cera con le sue sembianze al museo Madame Tussauds di Amsterdam. Un grande riconoscimento per l’artista di “Pem Pem” che in pochi anni e grazie a una serie di hit azzeccate si è imposta nel panorama del pop nostrano.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com