Il must della Pasqua 2022, siamo pronti a scommettere, sarà l’uovo di Elettra Lamborghini. L’ereditiera infatti si butta nel goloso mondo dei dolci con una gradita sorpresa per tutti i suoi fan. Quest’anno la Pasqua vedrà la firma leopardata dell’amata cantante. Se l’anno scorso erano tutti impazziti per l’uovo di Chiara Ferragni, ora arriva la concorrenza della “twerking queen”.

Foto Kikapress; music Buddy from Bensound.com