Elisa e Tommaso Paradiso, duetto a Campovolo: «Un’iniezione di vita e amore»

Elisa e Tommaso Paradiso hanno condiviso il palco di “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, regalando al pubblico due piccole perle live. Gli artisti, infatti, hanno duettato sulle note di “Da Sola In The Night” e “Non Avere Paura”. A poche ore dall’esibizione, i due artisti hanno raccontato la loro amicizia e l’impegno speso per un tema delicato come la violenza di genere. «È con super piacere che salgo su questo palco, un’occasione incredibile per la gente che c’è, per l’amore che circola e per lo scopo: vogliamo sostenere concretamente i centri antiviolenza – spiega Elisa – Questi, per un artista o almeno per me, sono momenti che lasciano il segno perché tanta gente insieme ha un’energia dirompente. È un’iniezione di vita e amore, ti rendi conto delle cose belle che ci uniscono».