Elisa ritrova Rkomi nel singolo Quello che manca: «Un nuovo episodio della nostra amicizia»

A una settimana dall’uscita dell’album, “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, Elisa regala ancora un’anticipazione del progetto. Da venerdì 11 febbraio è disponibile la traccia “Quello che manca” in cui l’artista torna a duettare con Rkomi. Elisa e Rkomi si ritrovano, così, dopo aver collaborato nella hit “Blu” (certificata Doppio Disco di Platino Fimi/Gfk). Entrambi protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2022, i due talenti confermato un fortunato sodalizio artistico. «La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi – racconta la cantautrice – “Quello che manca” è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro».

Foto Kikapress, ufficio stampa; music Perception from Bensound.com