Elisabetta Canalis a Permesso Maisano: «Il gossip a volte ha funzionato, ma ci ho sofferto»

La domanda stronza di Marco Maisano a Elisabetta Canalis riguarda il gossip. «Ti sei lamentata del gossip su di te, ma non pensi che senza il gossip saresti finita nel dimenticatoio?». La risposta di Elisabetta Canalis è stata più che onesta: «Posso risponderti onestamente? - replica - Io sono fuori dal gossip da quattro o cinque anni, eppure sto avendo un momento di successo sul lavoro. Quando ho iniziato a fare Striscia o gli anni successivi, invece, ha influito. In parte quindi ha funzionato, ma oggi non funziona su di me. Non rinnego assolutamente niente anche se ci ho sofferto delle volte, questo non lo posso negare».