(LaPresse) - L'ambientazione è casalinga, con tanto di camino acceso. Elisabetta Canalis celebra il Natale in maniera sexy, postando un video su Instagram in cui veste una lingerie sensuale, di un brand di cui è testimonial, che mette in risalto lo splendido fisico della showgirl sarda trapiantata a Los Angeles. La colonna sonora è il classico di Mariah Carey All I Want For Christams Is You e l'effetto è mozzafiato.