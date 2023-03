Elodie e Saviano a Basement Café, per integrazione e diritti

Roma, 7 mar. (askanews) - «L'integrazione nasce innanzitutto da un atteggiamento politico di apertura». «Se c'è qualcuno in difficoltà la famiglia, adesso in questo caso parliamo dell'Europa, si mette tutta insieme e capisce come aiutare le persone che sono in difficoltà. In base ai centri, i posti, capire che cosa fargli fare, che mestiere, studiare, cioè integrarli».

Sono Elodie e Roberto Saviano gli ospiti di Carlotta Vagnoli in Basement Café del 9 marzo. La scrittrice e attivista in questa nuova stagione si alternerà alla conduzione del talk on line con l'ideatore Antonio Dikele Distefano. Approfondirà temi legati a diritti, giustizia, libertà, in occasione dei 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo. Con Elodie e Saviano si parla proprio di rispetto e uguaglianza, diritti ed educazione, musica e attualità.

Nel corso della quinta stagione di Basement Café Carlotta Vagnoli incontrerà fra gli altri Serena Dandini e Piuttostoche (online il 23 marzo), Ambra Angiolini e Jonathan Bazzi (4 maggio), Sangiovanni e Marco Cappato (1 giugno). Antonio Dikele Distefano invece dialogherà con Federico Buffa e Ghemon (il 20 aprile), e con la coppia Alessandro Nesta e Stefano Borghi il 18 maggio.