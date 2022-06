Elvis Presley, un mito senza tempo: il documentario che celebra il re del rock and roll

(LaPresse) In attesa dell'uscita al cinema del film Elvis di Baz Luhrmann - già applauditissimo al Festival di Cannes e che ha come colonna sonora la cover di “If I can dream” dei Måneskin -, il canale Nove celebra il re del rock and roll con il documentario “Elvis Presley: un mito senza tempo”, diretto da Thom Zimny; sarà per la prima volta in chiaro domenica 19 giugno dalle 21:25. Il documentario ripercorre la storia del ragazzo nato e cresciuto a Tupelo e diventato la più grande star della musica: dall’infanzia povera fino alle ultime registrazioni del 1976 e include riprese inedite fatte a Graceland, la residenza di Elvis a Memphis, e oltre 20 interviste inedite a produttori, musicisti, registi e altri artisti tra cui l’ex moglie Priscilla Presley, il suo chitarrista Scotty Moore, Bruce Springsteen, Tom Petty, Emmylou Harris, Robbie Robertson, oltre che estratti di interviste rilasciate dallo stesso Presley in programmi radiofonici e televisivi.