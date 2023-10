Emanuele Filiberto e i tradimenti svelati a Belve: come ha reagito la moglie Clotilde Courau?

La puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani trasmesso martedì 3 ottobre, ha suscitato molte discussioni, in particolare a causa dell'ospitata di Emanuele Filiberto di Savoia. Durante l'intervista, il principe ha parlato del suo rapporto con la moglie Clotilde Courau e dei tradimenti nel loro lungo matrimonio. Emanuele Filiberto ha dapprima affermato di non considerarsi una “belva”, ma di diventarlo quando la sua famiglia, compresa sua moglie, le sue figlie e i suoi cari, viene attaccata. Ha condiviso la sua esperienza riguardo ai tradimenti nel loro matrimonio (che va avanti da 20 anni), spiegando che ci sono stati momenti di mancata fedeltà, di discussioni e di perdoni, sia immediati che successivi. Nonostante vivano separati, con lui a Montecarlo e lei a Parigi, il tradimento sembra far parte del loro stile di vita. Ha sottolineato che c'è un amore profondo tra loro che va oltre le scappatella e che entrambi arrivano addirittura ad accettare come normali tali situazioni. Ha ribadito che non vede perché dovrebbe essere solo l'uomo a tradire e ha affermato che se l'amore supera un tradimento, non ha senso distruggere qualcosa di significativo. Clotilde è per lui un punto di riferimento, le figlie rappresentano un forte legame e insieme hanno costruito la loro vita. Pur ammettendo che ci sono stati tradimenti, ha dichiarato che non si è mai innamorato di un'altra persona, ma è innamorato di sua moglie. Ma Clotilde? Come ha reagito l’attrice a queste dichiarazioni del marito. Abbiamo dato un’occhiata che ha condiviso su Instagram, perché potrebbe darci qualche indizio. Avrà accettato le sue parole o se la sarà presa?

