Emma Marrone è «Sbagliata ascendente Leone», il docufilm dal 29 novembre: «Giuro di dire la verità»

Si intitola “Sbagliata Ascendente Leone” il docufilm dedicato a Emma, annunciato da Prime Video e in esclusiva sulla piattaforma dal 29 novembre. Con la regia del duo Bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), il titolo nasce da un’idea della stessa Marrone che narra se stessa in prima persona. «Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità», ha scritto la cantante sui social svelando la locandina. «Ho scelto di vivere la mia vita in movimento, sotto brillanti luci colorate, sempre a ritmo di musica – ha postato su Instagram la Marrone – Sono pronta a condividerla tutta, anche quando la giostra si ferma e le luci si spengono ma la musica resta. Sempre». “Sbagliata Ascendente Leone” promette, dunque, un ritratto intimo con la sincerità che da sempre contraddistingue Emma e andrà ad aggiungersi all’offerta di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video.

Locandina Prime Video; foto Kikapress; music Perception from Bensound.com