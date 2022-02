«Encanto», musica e coreografie: una clip in esclusiva svela i retroscena

Dal 27 gennaio è finalmente disponibile la versione Home Video di Encanto, il 60esimo lungometraggio della Disney. Saranno disponibili le versioni in in Blu-Ray, Dvd e Blu-Ray Steelbook. Ovviamente, nell'Home Video troverete tantissimi contenuti extra inediti, tra cui il nuovo cortometraggio animato Lontano dall’Albero. Ma anche la modalità Canta insieme al film per vedere e rivedere il film con i testi delle canzoni in sovrimpressione. E ancora le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.