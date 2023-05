Erin Doom rivela la sua identità a Che Tempo Che Fa: «Sono riservata, ma mi stavo perdendo qualcosa»

In occasione dell'uscita di Stigma (nelle librerie dal 16 maggio) Erin Doom - l'autrice più venduta in Italia nel 2022 - ha deciso di svelare finalmente la propria identità. Per farlo, ha scelto il salotto di Che Tempo Che Fa (Rai3) di Fabio Fazio, a cui la scrittrice (il vero nome è Matilde) ha rilasciato una lunga intervista. «Sono sempre stata una persona molto, molto introversa, riservata e schiva. - dice Erin Doom a Fabio Fazio - Quando ho iniziato questo percorso, ho scelto uno pseudonimo per vivermelo nella maniera più confacente alla mia indole. L'anonimato è stato un compromesso. Nonostante fosse una mia decisione, tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa, una parte molto importante di tutto questo: il piacere di poter incontrare chi mi legge, poterli conoscere. È una parte molto significativa di tutto questo».

La puntata è su www.raiplay.it