Ermal Meta live a Tirana a 30 anni dalla caduta del regime: «Costruiremo un bellissimo ricordo»

Inizialmente previsto per il 27 luglio, lo show gratuito di Ermal Meta a Tirana ha una nuova data. Il concerto del cantautore verrà recuperato il 17 settembre all’Air Albania Stadium di Tirana per celebrare il trentennale dalla caduta del regime. «Una serata di musica dal vivo, libertà e unione», promette l’artista sui social. E ancora: «Dopo Taormina canteremo insieme anche sotto il cielo di Tirana [...] Costruiremo insieme un altro bellissimo ricordo». Per Meta è stata una stagione carica di soddisfazioni, dal successo di Uno che ha accompagnato Euro 2020 al più recente singolo radiofonico Stelle cadenti. La setata live è ad accesso gratuito previa registrazione da martedì 25 agosto (posti fino a esaurimento secondo le normative anti Covid-19. Il concerto – primo nella nuova struttura – è promosso e coprodotto dal Comune di Tirana con l’Ambasciata Italiana in Albania, la Federazione Albanese Calcio e Mescal.

Music: «Perception» from Bensound.com