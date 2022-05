Eurovision, la sfida è anche online con il FantaEurovision: 100mila squadre e 15mila leghe in gara

Si sono chiuse con oltre 100mila squadre e più di 15mila leghe le iscrizioni all’edizione 2022 di FantaEurovision. Come già si è visto con il FantaSanremo, numerosi sono stati anche gli artisti Esc che hanno condiviso sui social l’iniziativa. Ed è, ancora una volta, FantaMania. Se lo slogan è ‘Un team, cinque artisti, un capitano’, l’obiettivo è per tutti la possibilità di conquistare “la gloria eterna”. Direttamente da Torino, i membri del direttivo monitorano l’andamento della gara sul palco e online all’Eurovision Village. Anche per l’Esc il meccanismo di gioco si basa su una moneta virtuale che dai Baudi diventa saBaudi. E se sulla monera dal taglio maggiore campeggia immancabile Pippo Baudo, i tagli minori sono popolati di personaggi italiani famosi oltreconfine. A partire da Raffaella Carrà, celebrata con un breve (per alcuni troppo) omaggio durante la prima Semifinale al PalaOlimpico.

Foto copertina di Luca Brunetti da ufficio stampa Goigest; music Perception from Bensound