Esce “Mercury Acts 1 & 2” degli Imagine Dragons, come partecipare all’evento online con la band

Reduci dal concerto agli I-Days di Milano lo scorso 11 giugno, gli Imagine Dragons fanno un altro regalo ai fan italiani. Mondadori Store e Virgin Records/ Universal Music Italia annunciano, infatti, un esclusivo evento online per giovedì 21 luglio alle 17:30. L’iniziativa permetterà ai fan di interagire con il frontman Dan Reynolds in occasione dell’uscita del nuovo doppio album della band. “Mercury Acts 1 & 2”, atteso per venerdì 1° luglio 2022 in tutto il mondo, raccoglie trentadue tracce della carriera del gruppo. L’incontro, su Zoom, sarà accessibile a coloro che pre-acquistano una copia di “Mercury Acts 1 & 2” (album + evento) su Mondadoristore.

Foto da ufficio stampa Universal Music; Kikapress; music Perception from Bensound.com