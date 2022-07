«Esco Fuori. Cresco Dentro», il brano che celebra il gioco attivo dei bambini

Il progetto Esci Fuori. Cresci dentro! di Little Tikes - che rende il gioco protagonista - ci aveva già presentato Il Manifesto del Gioco Attivo. Da questo punto di partenza - grazie alla collaborazione con Alberto Pellai - è nata una canzone scritta a quattro mani con Paolo D’Errico. Esco Fuori. Cresco Dentro è stato presentato in anteprima alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in forma di video musicale, alla giuria 3+ accompagnata dai genitori. Con un ritmo coinvolgente e una simpatica coreografia, la canzone accompagna i bambini in un viaggio fantastico. Un percorso in cui il gioco e lo stare insieme diventano protagonisti. Regalando sorrisi e incredibili avventure all’aria aperta, proprio come recita la canzone.