Eurovision 2024, Mara Maionchi fa una gaffe in diretta: cosa ha detto

Ieri sera, martedì 7 maggio, è finalmente iniziato l'Eurovision Song Contest 2024, per l'Italia condotto da Mara Maionchi e da Gabriele Corsi, in diretta su Rai Due. La presenza della discografica ha fatto già discutere tantissimo, oltre alle polemiche per le imposizioni a Tiziano Ferro che gli avrebbe fatto ad inizio carriera. Ma non è tutto, durante il primo appuntamento settimanale della kermesse continentale, in molti si sono accorti che Mara Maionchi si sia lasciata andare a commenti non proprio appropriati e, addirittura, a delle gaffe enormi sullo stesso regolamento dello show. In molti la stanno accusando sui social sia di essere svogliata e di aggiungere dettagli irrilevanti al commento, sia di aver sbagliato dei dettagli fondamentali. Cosa avrà mai combinato?