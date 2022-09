Facchinetti contro i vip anti-Meloni: «Ridicoli, scomodano la Resistenza, ma non ne sanno un ca**o»

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2022

«Non ho votato Meloni ma non ne posso più di questi personaggetti più o meno famosi che gridano al fascismo. Qualcuno addirittura scomoda parole come resistenza quando non sapete un ca**o della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un ca**o della resistenza quindi non dico la parola resistenza, usate le parole giuste, usate la parola opposizione, perché le parole hanno un peso. Al posto di essere inca***ti con la destra o con la Meloni, inca***evi con la sinistra, col Pd, un partito inutile». Così Francesco Facchinetti su TikTok, commentando le parole di alcuni personaggi social che hanno criticato la vittoria del centrodestra.

TikTok Facchinetti

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev