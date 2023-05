Federica Sciarelli: «Devi stare calmo», e ferma in diretta il fratello di Emanuela Orlandi

Lo scambio di battute andato in onda durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto, ha visto protagonisti Federica Sciarelli e Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. L’episodio ha generato molte polemiche per l’intervento continuo della conduttrice ad interrompere il suo ospite, fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza con cittadinanza vaticana scomparsa il 22 giugno 1983. Pietro è convinto che qualcuno all'interno del Vaticano possa essere a conoscenza di cosa sia accaduto alla sua sorella, ma anche che una lettera proveniente dal Regno Unito dia informazioni o quanto meno indizi sulla sparizione della sorella. Ma cosa è accaduto in diretta tra la conduttrice e l'uomo? E perché i telespettatori ne stanno discutendo molto in rete? Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto a Chi l’ha visto.

Foto Kikapress; music by Korben MkDB