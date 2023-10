Fedez come sta? Chiara Ferragni rompe il silenzio: il messaggio nel momento più difficile

Le ultime notizie che ci arrivano sulle condizioni di salute di Fedez, attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, si legano indissolubilmente alle reazioni dei suoi fan e, sopratutto, a quelle di sua moglie, l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Da quando sono emerse le emorragie che lo stanno costringendo in ospedale, il rapper è stato sottoposto a cure intensive. La sua lotta contro queste gravi complicazioni ha richiesto uno sforzo straordinario da parte del corpo medico e del personale sanitario. Domenica scorsa, a causa di un sanguinamento significativo, Fedez ha dovuto affrontare ben tre trasfusioni, un passo cruciale per garantire che il suo corpo ricevesse la quantità necessaria di sangue per riprendersi e riparare i danni. Per identificare la causa sottostante dell'emorragia e pianificare il trattamento adeguato, i medici hanno eseguito d'urgenza una gastroscopia in sala operatoria. Questa procedura ha permesso loro di ottenere una comprensione più approfondita della situazione e ha aperto la strada a un piano di cura mirato ed efficace. Nel frattempo, mentre Fedez inizia a riprendersi e la sua condizione continua a essere oggetto di interesse e preoccupazione, Chiara Ferragni è stata avvistata mentre si recava presso l'Ospedale Fatebenefratelli per visitare il marito. Nonostante la sua presenza accanto a Fedez, Chiara Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle condizioni del marito. Tuttavia, una volta tornata a casa, ha deciso di condividere un messaggio con i suoi numerosi fan e con coloro che seguono con interesse la situazione di Fedez. Si tratta delle sue prime parole sulla vicenda sin dal primo ricovero del marito.

