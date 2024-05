Fedez e Chiara Ferragni come Ilary e Totti? Le indiscrezioni sui progetti futuri della (ex) coppia

Ai primi di maggio, Chiara Ferragni è stata impegnata in un viaggio a Los Angeles che ha fatto molto discutere ma che potrebbe nascondere al suo interno le tracce dei prossimi progetti futuri dei Ferragnez, soprattutto ora che la coppia è scoppiata. A parlarne è stato Gabriele Parpiglia che, durante il programma “Password” su RTL, ha rivelato le nuove strategie della coppia più famosa d'Italia. A quanto pare, Chiara è volata in America perché stata contattata da qualcuno... Con la rottura, sono possibili infatti nuovi sviluppi, sia da parte della Ferragni che da parte di Federico. Non ci resta che andare a scoprire insieme di quali si tratta. Perché c’è qualcosa che davvero sta bollendo in pentola.

Foto Kikapress e Shutterstock; musica Korben