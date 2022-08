Fedez e Chiara Ferragni sono stati attaccati per aver pubblicato foto e video pericolosi in cima ad un dirupo a Es Vedrà, ad Ibiza. Dopo le polemiche scatenatesi sul web, Fedez è intervenuto in una Instagram Stories per spiegare le sue ragioni.

Foto Kikapress, Shutterstock; music Moose from Bensound.com