Fedez e J-Ax, la prima telefonata dopo il silenzio: «Ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci»

Il 28 giugno, piazza Duomo a Milano ospita Love MI, grande festival musicale gratuito nato da un’idea di Fedez per sostenere i progetti della Onlus Tog. Il cast annunciato prevede grandi nomi della scena italiana ma soprattutto un set finale che porterà nuovamente insieme l’artista di Rozzano e J-Ax dopo anni di lontananza. «Avevo in mente di organizzare un evento di questo tipo e, parlando con il mio entourage, avevo detto che sarebbe stato bello se ci fosse stato Ax», racconta Federico ricordando la prima telefonata con Aleotti. «Ho chiesto di provare a contattarlo perché io ero stato bloccato dal suo telefono….». Interviene quindi, Alessandro: «Quando mi vengono a dire che Fede stava cercando di mettersi in contatto con me, ho risposto che se davvero voleva fare questa cosa mi avrebbe chiamato. Mi ero dimenticato di averlo bloccato… Appena me l’hanno fatto notare, l’ho riconnesso e ci siamo sentiti. Ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci».

Foto da ufficio stampa