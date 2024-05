Fedez-Iovino, Corona svela un colpo di scena: si tratta di un video che potrebbe uscire

Sul caso Iovino, di recente, si è espresso anche il famoso ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.Corona conosce personalmente i due protagonisti di questa vicenda. Al punto che sul suo sito web Dillinger News ha svelato una ricostruzione di quello che sarebbe accaduto. Come Alessi, anche Corona ha rivelato che il primo a iniziare la rissa sarebbe stato proprio Cristiano. Fabrizio però ha sottolineato più volte come tra il rapper e il personal trainer ci sia stata una discussione e non una rissa. Sul caso di Cristiano Iovino e la presunta aggressione di Fedez, Corona ha anche previsto un vero e proprio colpo di scena. Il tutto, attraverso un video “della pace”: «La stampa ha diritto e obbligo di trattare argomenti di cronaca, soprattutto se riguardano fatti super mediatici, ma sbaglia nella misura in cui segue l’input delle notizie mandate dalla Procura stessa scrivendo ciò che la procura vuole. E io conosco molto bene questo modus operandi. Vi annuncio come finirà questa storia. Cristiano e Fedez si incontreranno, prenderanno accordi legali con i loro avvocati, per quello che è successo, poi faranno pace e faranno un video ironico. Ovviamente lasciando fuori la curva Sud che non c’entra assolutamente niente. Il filmato della pace lo vedrete in esclusiva qui da noi su Dillinger». Delle dichiarazioni e la comparsa di questo video che potrebbero davvero trovare un riscontro reale. Soprattutto considerando quanto Corona sia in contatto sia con Fedez sia con Cristiano Iovino, sin da quando è successo il fatto.

Foto Kikapress; musica Korben