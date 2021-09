Tra la passione di Fedez e la gelosia di Chiara Ferragni, il rapper ha postato sui social network una foto insieme a Gigi Hadid. Fin qui nulla di male, se non fosse per la reazione della moglie e per il fatto che lo stesso Fedez ha annunciato che lui e la modella non faranno mai più foto insieme.

Foto Kikapress; music Cute from Bensound.com