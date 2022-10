Festa Cinema Roma, Pennac: «Con Maradona ho voluto capire dove gli italiani mettono la poesia»

(LaPresse) - Daniel Pennac ha presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma, «Daniel Pennac: Ho visto maradona» il documentario di Ximo Solano basato sul testo dello scrittore francese. «Non c'è alcun rapporto tra Maradona e Maulaussene, il punto in comune è che entrambi hanno il senso della collettività. Maradona ha il ruolo del padre di famiglia, è una persona che si occupa dei giovani, delle periferie. È un punto in comune con Maulaussene», ha spiegato Pennac. «Maradona è stato è un capo espiatorio, basti pensare a quando giocava o quando è morto le persone ben pensanti hanno cominciato a dire che si drogava aveva rapporti con la mafia. Io non lo conoscevo affatto ma l'ho visto giocare molto durante l'allestimento dello spettacolo e ho scoperto che il calcio, sport estraneo me, incarna la poesia e la coreografi - ha proseguito l'intellettuale transalpino -.Maradona infondo era un ballerino, si poteva paragonare ai famosi ballerini. Lui fisicamente era il contrario della poesia, era tracagnotto, ma bastava avere un pallone e si trasformava. Quello che mi interessa è capire dove gli italiani mettono la poesia, lo mettono nella scrittura con Stefano Benni oppure con Antonio Marisco ma anche nella cucina e anche nel calcio. Maradona era l'incarnazione della poesia nel calcio».