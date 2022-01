Ficarra e Picone annunciano la seconda stagione di “Incastrati”

Incastrati – la serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra & Picone nel mondo della serialità – tornerà per una seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione, uscita in Italia lo scorso 1 gennaio e rimasta nella top 10 delle serie più popolari su Netflix in Italia per tre settimane, è già iniziata la lavorazione della seconda stagione. Troveremo nuovamente Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti la macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori.

Foto Netflix