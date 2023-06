Flavio Insinna, saluto commosso nell'ultima puntata dell'Eredità: «Voi cenate nel mio cuore»

Domenica 18 giugno è andata in onda l'ultima puntata de L'Eredità. Flavio Insinna ha ringraziato il pubblico e gli addetti ai lavori e, secondo Dagospia, la prossima edizione potrebbe essere condotta da Pino Insegno. Il conduttore ha espresso la sua gratitudine: «Famiglia, questa è l'ultima puntata della stagione. Grazie, grazie, grazie a tutti. In tutte le lingue del mondo. Grazie alla famiglia de L'Eredità [...] Grazie davvero a tutti. Voi vedete me, ma siamo mille qui. È stata una stagione straordinaria anche questa», ha dichiarato Insinna. «La mia eredità è racchiusa in quella bellissima frase: Flavio, tu cenerai a casa mia. Voi cenate nel mio cuore, io sono a casa vostra. Grazie», ha aggiunto, commosso, il presentatore. Se le indiscrezioni si riveleranno reali Flavio Insinna, nonostante i suoi ottimi risultati, lascerà la fascia del preserale per un possibile ritorno nella fiction o con uno show in prima serata.

Foto Kikapress, ufficio stampa Rai; music Korben