Florence + The Machine annuncia l’uscita del nuovo album, e nel lanciare il singolo “Heaven is Here” rivolge un pensiero a due ballerine del suo corpo di ballo. Si tratta di ragazze ucraine che al momento stanno cercando rifugio dall'invasione russa. Per loro parole di affetto e incoraggiamento sui social.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com