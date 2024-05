Francesca Fagnani minacciata, valanga di messaggi di solidarietà per la conduttrice: «Grazie a tutti, sono serena»

La notizia che Francesca Fagnani è stata minacciata ed è finita nel mirino della criminalità romana per via del suo libro “Mala Roma Criminale” ha scatenato tutta una serie di reazioni di solidarietà nei confronti della giornalista conduttrice di Belve. A reagire alla notizia e ai mille messaggi che stanno arrivando soprattutto tramite i social, è stata direttamente lei, che si è detta serena rispetto a quanto sta vivendo in questi giorni. Ma in cosa consistono queste minacce? E cosa avrà mai detto la conduttrice televisiva a riguardo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

